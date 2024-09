“La gente que reclama (por el censo), como la diputada Nayar, no tiene ningún hijo”; Del Castillo genera polémica

El ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, se convirtió este miércoles en el centro de nuevos cuestionamientos, por decir que quienes observan los resultados del censo, como la diputada de Comunidad Ciudadana Luisa Nayar, no tienen hijos.

En horas de la mañana, Del Castillo dijo que la población boliviana no aumentó lo suficiente, o como se esperaba, porque la gente de su generación ya tiene otras prioridades y ha decidido no tener relaciones formales, no casarse y tener menos hijos que otras generaciones del pasado.