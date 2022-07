La Gestora Pública está sin operar, pero paga millones en sueldos

La Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo no opera ni paga pensiones desde su creación, en 2010, pero eroga dineros para salarios a sus funcionarios de hasta Bs 35.000 al mes. El sueldo fue reducido a un 50% con relación a 2015, cuando la escala salarial contemplaba pagos por Bs 70.000 mensuales.



El diputado Marcelo Pedraza, de Comunidad Ciudadana (CC), cuestionó los salarios “exorbitantes” que reciben los servidores de esta institución pública cuando aún no administra las pensiones.



“La Gestora debió iniciar operaciones en 2010, luego se hicieron decretos y a la fecha no está administrando los recursos y montos de las AFP. Lo lamentable es que los funcionarios perciben sueldos que sobrepasan los Bs 35.000 al mes. La Gestora paga a su personal por no administrar absolutamente nada. Eso es responsabilidad del presidente Luis Arce, cuando fungía como ministro de Economía inició la implementación de la Gestora”, refutó el legislador que sigue el caso desde 2021.



Pedraza también observó que el exviceministro de Presupuesto y Contabilidad Fiscal y “mano derecha” del jefe de Estado cuando fue ministro, Jaime Durán Chuquimia, ocupe el cargo de gerente general de la Gestora y gane un sueldo de Bs 35.000 al mes.



De acuerdo a la escala salarial del Ministerio de Economía y Finanzas, emitida en la Resolución Ministerial N° 786 del 24 de julio de 2019, los sueldos alcanzan los Bs 35.000 y el mínimo es de Bs 3.010. El documento detalla que se tiene 248 ítems y los pagos mensuales de todos los salarios ascienden a Bs 2.009.474 y en el año se acumula un monto de Bs 24.113.688.



“Resuelve aprobar la escala salarial para la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo, constituida por 248 ítems, distribuidos en 27 niveles de remuneración básica con un costo mensual de Bs 2.009.474, financiado con fuente 20 - 230 ‘Otros Recursos Específicos’”, dice la Resolución Nº 786 en su parte final.



Hay ítems para seis gerentes nacionales, que reciben Bs 25.000, un subgerente gana Bs 20.000, cada asesor percibe Bs 18.000 y de ese modo van reduciendo los salarios hasta llegar a los Bs 3.010 que gana un Analista X.



Los cargos con más ítems son los Analistas categoría X, con 34 puestos disponibles, que reciben Bs 3.010 cada uno. Siguen los Analista IX (25 ítems), con un salario de Bs 3.800. Especialista II (19), con Bs 14.974, y profesional VIII (19) con Bs 8.415. En ningún caso se especifica qué funciones cumplen o sus especialidades. En 2019, según un reporte de la misma institución, se gastaron Bs 17 millones en sueldos y salarios.



En 2015, los salarios eran aún más elevados. El presidente del directorio ganaba Bs 70.000, el mismo monto recibía el gerente general. Mientras la gerencia nacional y los auditores internos ostentaban salarios de Bs 50.000. Al menos 10 gerentes regionales percibían Bs 35.000 y 13 subgerentes Bs 30.000.



Estos montos cambiaron luego de un acuerdo con la Central Obrera Boliviana (COB), que exigió la reducción de sueldos a los ejecutivos. Hasta ahora, su función está circunscrita al pago de la Renta Dignidad. Se estima que en septiembre de este año inicie su labor como administradora de pensiones.



“Un acuerdo importante tiene que ver con la planilla salarial del personal jerárquico de nuestro personal de Pensiones. Se ha establecido un salario de Bs 35.000 para el gerente general y el presidente”, afirmó el entonces ministro de Economía y ahora presidente de Bolivia, Luis Arce Catacora.



Según la promesa de las autoridades, registradas en los reportes de prensa, la escala salarial iba a ser revisada cada año, pero desde 2015 el panorama no cambió. Los cargos jerárquicos no están incluidos en la Ley General del Trabajo y el acuerdo incluía que la COB podía controlar el funcionamiento de la Gestora Pública.



El Decreto Supremo 2248, aprobado el 14 de enero de 2015, autorizaba niveles salariales de hasta Bs 70.000 para el presidente del directorio y el gerente de la Gestora Pública. Esta disposición desató duras críticas. En ese entonces, Arce justificó que el monto se debía al perfil alto que requiere el cargo.



La alianza Creemos, al retornar del receso legislativo, solicitará informes a la Gestora para determinar el daño económico al Estado desde su creación. No descartan una interpelación al ministro de Economía, Marcelo Montenegro, para exigir respuestas sobre la demora de las operaciones de la Gestora y el pago de salarios.



“La Gestora está ocasionando gastos porque hay funcionarios que ganan dineros y sin dar frutos. ¿Por qué el Gobierno no tomó el control?”, cuestionó el senador Henry Montero (Creemos).



La polémica se desató a raíz de la derrota en el laudo arbitral que obliga a Bolivia a pagar $us 105 millones al Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA).



Software



En 2020, durante el gobierno transitorio de Jeanine Áñez, la Gestora Pública detectó un daño económico contra el Estado de $us 14 millones por presuntas irregularidades en la compra de un software a dos empresas extranjeras del nuevo sistema de pensiones.



Ese año, el contrato con Heinsohn se frenó porque el Estado iba a erogar cerca de $us 78 millones, para pagar derecho de uso o alquiler de $us 1,6 millones anuales.



A más de 13 años de la nacionalización del Sistema Integral de Pensiones (SIP) y ocho de la creación de la Gestora Pública, Bolivia tendrá un software que se encargará de manejar los recursos de los aportantes a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) en septiembre de este año, luego de cinco postergaciones. El Gobierno aseguró que hay un 82% en el avance de construcción de esa herramienta.