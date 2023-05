La joven que denunció al gobernador Quispe: “Era horrible, él me obligaba a tener relaciones incluso en su despacho”

La joven que denunció al gobernador de La Paz, Santos Quispe, por presunta violación salió este martes a hablar ante los medios de comunicación y aseguró que la autoridad departamental la obligaba a tener relaciones sexuales, incluso, en su despacho.

“Era feo, horrible, él me obligaba a tener relaciones incluso en su despacho. En su despacho me decía: 'Ven, aquí yo soy el que manda, yo soy el jefe', me decía; (…) yo creo que las cámaras no pueden mentir porque hay cámaras en la Gobernación”, dijo.

La joven, que asegura haber tenido una relación sentimental con la autoridad durante un año y cinco meses, también era funcionaria de la Gobernación y, según su versión, era obligada a ir hasta el despacho de Quispe.

“Yo muchas veces iba ahí (…) obligatorio, a la fuerza, a golpes. Me amenazaba (diciendo que) 'si no vas a estar conmigo, te voy a botar del trabajo', es lo que me decía porque era mi pareja y yo no quería tener relaciones con él, porque me golpeaba y no puedo tener relaciones con él a la fuerza”, agregó.

Esta denuncia de presunta violación fue presentada el pasado viernes en la ciudad de El Alto, pero recién el lunes las autoridades policiales confirmaron la información.

Se conoce que la Fiscalía ya admitió la denuncia, entre tanto, el gobernador Quispe, en su defensa, afirmó el mismo lunes que la denunciante sólo “se está haciendo pasar” como si hubiera sido su concubina y que eso “es totalmente falso”.

“Yo tengo la conciencia limpia, tengo la conciencia tranquila. También han denunciado que mi persona está agrediendo sexualmente, agrediendo psicológicamente, agrediendo físicamente, eso es totalmente falso”, indicó el Gobernador.

Además, Santos Quispe habló de un supuesto pago de Bs 300.000 o de la entrega de cuatro ítems que le hubieran exigido a cambio de que este nuevo escándalo que lo involucra no “reviente” ante la opinión pública.

Al respecto, la mujer denunciante señaló que en realidad a ella le ofrecieron ese dinero y esos ítems para mantener su silencio. “Esto está todo planeado por ellos, ellos me han ofrecido plata, los 300.000 (bolivianos) y los cuatro ítems; ellos me han ofrecido (…) a cambio de que calle, a cambio de mi silencio, a cambio de que no salga a la prensa; yo creo que hay muchas mujeres (víctimas del Gobernador, pero) seguro no se van a atrever a denunciar”, apuntó.

Quispe, en una pasada ocasión, fue arrestado por un supuesto consumo de bebidas alcohólicas en su despacho.

