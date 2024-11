La ONU está preocupada por Bolivia y afines al MAS piden auxilio a socios extranjeros

El diputado Gustavo Aliaga (CC), quien es diplomático de carrera, opinó que el problema que atraviesa el país es de carácter partidario por las rencillas que mantienen Arce y Morales, y no pasa por un problema de política nacional. En ese sentido, espera que los países mencionados y que tienen cercanía con el MAS no intervengan. “No es un problema nacional, es un tema partidario. No puede haber una injerencia o mediación directa en cuestiones domésticas, que no nos tomen por tontos”, opinó.