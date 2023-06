“La vergüenza no es justicia”: víctimas de sacerdotes pederastas en Bolivia responden a la carta del papa Francisco

La Asociación de Antiguos Alumnos del Colegio Juan XXIII , a través de su presidente Hilarión Baldivieso, afirmó este viernes que la “vergüenza no es justicia” después de que el papa Francisco, en una respuesta a la carta del presidente Luis Arce, expresara su dolor y “ sentimientos de vergüenza y consternación ” por los hechos de pederastia cometidos por algunos sacerdotes en Bolivia.

“Como institución, lógicamente que tienen que expresar lo mínimo una vergüenza, pero esa vergüenza no es justicia; vergüenza es que todos los hechos atroces que han cometido lo hayan tomado sólo como faltas humanas, (pero) no son faltas humanas, son delitos penales que se tienen que sancionar y no sólo a los autores, sino a la estructura sistemática de encubrimiento que ha tenido la Compañía de Jesús”, dijo Baldivieso en un contacto con El Deber.