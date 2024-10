Lanchipa destituye a fiscal que ordenó aprehender a Evo

La denuncia activada

Destituyen a fiscal de Tarija

Sandra Gutiérrez manifestó que no solo quedó sin efecto la orden de aprehensión contra Evo. Casi al mismo tiempo, tanto ella como los fiscales Walter Soruco y Cristhian Guerrero, recibieron el memorándum firmado por Juan Lanchipa agradeciendo sus servicios como fiscales de materia. Sin embargo, observó que la tercera fiscal que era parte de la comisión, Pamela Ovando, no fue destituida del cargo.



“Llego a la Fiscalía de Tarija, no me dejaron entrar y me entregan la resolución. Me dijeron que el doctor Juan Lanchipa me llamaría para pedirme mi renuncia, cuestión que no lo hice, así que me destituyeron. Esto es una persecución y voy a denunciar ante la comunidad internacional”, expresó Gutiérrez.



Minutos antes y en Santa Cruz de la Sierra, el exministro de Gobierno Carlos Romero afirmó que hay cinco denuncias, que avanzan en tiempo récord contra el líder cocalero por diferentes delitos. Alertó que puede no ser éste el único mandamiento de apremio contra Morales.



Comentó que la orden de aprehensión “cayó” por la acción de libertad que presentaron en un juzgado en Santa Cruz la cual fue aceptada por la autoridad jurisdiccional.



Denunció que existía un plan para detener a Evo Morales, pero no fue posible por la rápida reacción de defensa del expresidente.