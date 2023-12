Legisladores rechazan el receso y alistan pelea por PGE y magistrados

El ‘arcismo’ recibió un revés en la Asamblea Legislativa. Parlamentarios ‘evistas’, opositores e incluso algunos de la línea del presidente Luis Arce rechazaron el receso (vacación) de 15 días hábiles, para pelear porque no se produzca la prórroga de mandato de las autoridades judiciales, que se trate en Diputados la Ley del Presupuesto General del Estado con modificaciones, mientras que el Senado tiene pendiente el ascenso de generales.

En el hemiciclo habían 97 diputados y 23 senadores. De 120 asambleístas, solamente 39 asambleístas apoyaron el receso, 81 votaron en contra. Para tener mayoría se requerían 61 votos. El orden del día tenía como único punto la designación de la comisión de Asamblea, 18 diputados y nueve senadores, para el receso parlamentario.

Tras la decisión al vicepresidente se le escapó un “pucha” y luego afirmó: “Al no existir mayoría para la conformación de una comisión y al agotar el orden del día, damos por concluida la presente sesión”.

En ese momento se le acabó la ataraxia (imperturbabilidad) que había mostrado a lo largo de la sesión de más de seis horas. El oficialismo apagó las luces y se fue. El diputado de Comunidad Ciudadana Carlos Alarcón, explicó que “se cayó el objetivo del gobierno. Era entrar en receso, meterle el PGE por decreto, y consolidar el prorroguismo de las autoridades judiciales perdió en los dos frentes”.

El asambleísta hizo notar que el rechazo no sólo alcanzó a los ‘evistas’ y la oposición, “varios ‘arcistas’ rechazaron la vacación, y demuestra la debilidad que tiene ahora el oficialismo, por sus acciones burdas para anular la Asamblea”.

En la sesión, la oposición descargó sus ataques contra Choquehuanca sin piedad. “Con este receso vamos a darle un golpe a la justicia. Aprobemos las tres leyes que aprobaron en el Senado, evitemos que estos magistrados se autoprorroguen, nosotros no somos sus cómplices, usted sí, dijo la diputada de Comunidad Ciudadana (CC), Lissa Claros. María Elena Pachacute, de la misma tienda política, expresó: “Cuando autoridades judiciales nos cercenaron la atribución de interpelar, el Jilata Choquehuanca no dijo nada. Ahora hay una crisis judicial, jueces y magistrados tras seis años ahora deciden autoprorrogarse, y el jilata Choquehuanca tampoco dice nada y para colmo quiere tomarse unas vacaciones”.

El diputado de CC Miguel Roca denunció que la intención de Choquehuanca era “incumplir su deber de defender a la Asamblea de los atropellos que le hizo el Poder Judicial”. Mencionó que presentaron el PGE en los primeros días de diciembre “para que el Presidente apruebe su PGE por decreto sin mover una sola coma, especialmente el artículo 8”, reclamó.

Quintín Villazón del MAS dijo que en Bolivia no hay independencia de poderes. “se debe respetar la CPE, que señala que el mandato de los magistrados concluye el 31 de diciembre de 2023, pretender autoprorrogarse es un golpe a la democracia. Ustedes no quieren que hayan nuevos magistrados, no quieren elecciones judiciales”.

Cuando el diputado ‘arcista’ Juan José Jáuregui, a las cuatro horas del debate, intentó tomar la palabra se desencadenó un enfrentamiento que motivó que Choquehuanca declare cuarto intermedio y convoque a los jefes de bancada.

La molestia se originó porque por la mañana la Comisión de Constitución dirigida por él, dispuso la prolongación de las funciones de los actuales magistrados del Tribunal Constitucional, del Tribunal Supremo de Justicia, del Tribunal Agroambiental y del Consejo de la Magistratura. El motivo: porque consideró que no había fundamentos para resolver lo contrario.

“Ninguno de los tres proyectos de ley han tenido fundamento jurídico, técnico ni jurisprudencia que puedan respaldar este tipo de iniciativas”, dijo a periodistas de La Paz.

La senadora ‘evista’ Patricia Arce explotó y reveló los entretelones que se suscitaron para las frustradas elecciones judiciales, en las que habría jugado un papel central el ministro de Justicia, Iván Lima.

“Me sorprende que usted (como presidente nato de la Asamblea Legislativa) tenga que hacerse decir que somos unos vagos, incompetentes (porque no se logró avanzar en las judiciales), porque nosotros, yo personalmente, no lo soy, tal vez lo dicen por usted (...) No tengo miedo, he sido amenazada y sigo siendo amenazada”.

“No me van a dejar mentir sus asesores, cómo lo hemos correteado a (Juan José) Jáuregui, lo digo acá, y me sorprende que esa misma persona este año haya sido elegido en el mismo cargo, claro le han dado premio ¿para qué? para que vaya suspendiendo, suspendiendo (el proceso de preselección) porque tenía un acuerdo con el ministro (de justicia Iván Lima), él mismo me lo dijo: ‘cualquier cosa vamos a tener que hablar con el ministro Lima’, esas fueron sus palabras y le respondí ‘yo no tengo por qué hablar con él”, prosiguió sus acusaciones ante la sonrisa nerviosa del diputado aludido.

Desde marzo, senadores y diputados de la comisión Mixta de Constitución no se pusieron de acuerdo para concertar la preselección de las listas de candidatos al Órgano Judicial, así pasaron 9 meses de trabajo infructuoso y Arce dijo que se demoró de forma deliberada “(Esta senadora) no tiene miedo a este asambleísta, ni a Lima, ni a nadie, así le digo y ¿sabe quién divulgó sus publicaciones asquerosas? el mismo diputado que ahora está de presidente de Diputados, ese, ¿para qué? para bajarlo a usted y lo digo así”, acusó la senadora en alusión directa al presidente de los diputados, Israel Huaytari.

Al segundo hombre del país lo señaló como el principal enemigo del presidente porque nunca defiende al Gobierno y le recordó las palabras que dijo David Choquehuanca cuando Luis Arce ganó las elecciones.

“Usted es el peor enemigo de nuestro Gobierno, usted es el peor enemigo de Lucho Arce, porque nunca usted ha salido a defenderlo, este Gobierno no tiene vicepresidente, más al contrario, usted lo dijo también y si tengo que hablar lo voy a decir ahora, ‘Evo está pues acá, está gobernando con sus k’aras (blancos)’ usted lo dijo”, encaró al segundo mandatario, quien casi en seguida le recordó que era tiempo de concluir su intervención. El ‘Vice’ no respondió.

También quedó pendiente la designación de generales. El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, pidió a los senadores que se dejen de lado de sus “intereses políticos y personales” y aprueben la lista de coroneles que aspiran ascender al grado de generales. La autoridad cuestionó que no se haya podido llegar a los dos tercios para iniciar la sesión reservada.

“Esperemos que reflexionen que se despojen de sus intereses políticos, de sus intereses personales y que aprueben lo que establece la Constitución política del Estado”, pidió.

Cuestionó que los legisladores estén pensando en sus vacaciones al ingresar en receso de fin de año y ocasionar un “perjuicio” a la Policía y a los coroneles que cumplieron más de 30 años de carrera.

“Tenemos coroneles de sexto año, eso no se ha visto antes en la historia de nuestro país, esperemos que se pueda realizar el ascenso a general lo antes posible y se deje de perjudicar a aquellas personas que dan sus días, su vida, que se alejan de sus familias para cuidar al pueblo boliviano”, insistió.

No se tiene una fecha definida para que el Senado pueda tratar nuevamente los ascensos en la Policía y Fuerzas Armadas La noche del miércoles, la Cámara de Senadores aprobó el proyecto de PGE 2024 con dos modificaciones y lo devolvió a Diputados. Según el artículo 163 de la Constitución Política del Estado (CPE), Diputados debe revisar las modificaciones y ver si aprueba o las rechaza.

La Cámara Alta no rechazó los artículos que autorizan al Ministerio de Economía a “celebrar operaciones de deuda pública en los mercados de capital externo con un monto de hasta $us 2.000 millones o su equivalente en otra moneda para apoyo presupuestario y/o manejo de pasivo” otorgando “bonos del Tesoro General de la Nación (TGN) como garantías” y con simple autorización del ministro del área.

Al final de la jornada, Choquehuanca no pudo disimular su desazón, se le fue la ataraxia.