Lima anuncia proceso contra Evo: “Ya ha excedido todo límite, empiece a buscar un buen abogado”

“Todas las afirmaciones que ha estado haciendo y su victimización (…) no tienen ya cabida. La situación ha excedido todo límite y l as mentiras de Evo Morales ahora va a tener que demostrarlas ante un juez, que va a tener que llevar adelante un proceso contra él, porque esto ya es inaceptable”, dijo Lima en DTV.

“Para él es normal y común hablar con magistrados de casos concretos, como dice permanentemente en sus programas, (pero) señor Morales, eso es un delito, eso no lo hace el Ministro de Justicia y no le voy a permitir que siga insinuando y diciendo cosas que son mentiras; si usted está acostumbrado a no tener ética, si usted está acostumbrado a mentirle a la población, a su familia y a todo el país, (…) yo no estoy acostumbrado a eso, yo no voy a hacer lo que usted insinúa que estoy haciendo, yo no voy a llamar ningún magistrado, a ningún juez, ni voy a intervenir en ningún proceso, y usted va a tener que probar qué magistrado y qué juez ha ido a contarle lo que supuestamente le han dicho”, añadió.