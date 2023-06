Lima califica de inconstitucional anuncio de nueva censura y de constitucional la restitución de Del Castillo

“Por lo tanto, nuestro presidente Arce remitió un proyecto de ley a la Asamblea que señala con precisión y claridad una regla de interpretación sobre la censura, (es decir que) ministro que sea censurado no vuelve a su cargo durante el periodo constitucional (de un presidente, que no fue tratado aún). Además, para blindar o para que ya no haya más debate en esta materia, se ha remitido una consulta previa de constitucionalidad al Tribunal Constitucional, por el cual ahora, tanto la Asamblea como el Tribunal Constitucional, deben opinar sobre esta propuesta de nuestro presidente”, sostuvo.

Ustedes “escucharán en estas declaraciones (anticipadas) que ya se está diciendo que el próximo ministro va a ser censurado y no se lo ha escuchado a ese ministro, no hubo el acto de interpelación, ninguno de los ministros en este momento tiene la posibilidad de presentar sus argumentos (…) y tener recién una decisión de parte de la Asamblea Legislativa, (pero) ya está decidida la censura, eso no es constitucional, eso es arbitrariedad, eso no es respetar la Constitución. Censurar por censurar, interpelar sin un objetivo y sin un norte claro, no es democrático”, apuntó Lima.