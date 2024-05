“Lo ajeno no se toca”: proyectan encarcelar a ladrones durante al menos siete años sin derecho a indulto

El Gobierno presentó este jueves un anteproyecto de ley denominado “Lo ajeno no se toca” para que los ladrones no sigan liberados con tanta facilidad como en la actualidad y puedan ser sancionados con una pena de al menos siete años de cárcel.

“De esas 21.330 denuncias, la Policía Boliviana logró la aprehensión de 2.931 personas. Sin embargo, (de todas ellas) 2.400 obtuvieron su libertad, esto quiere decir que de nada está sirviendo el trabajo de la Policía (…) y que el ordenamiento jurídico vigente ya no está funcionando”, afirmó.

Debido a esa realidad que debe cambiar en el país , según Del Castillo, se elaboró el anteproyecto de ley “Lo ajeno no se toca”, que agrava las sanciones en contra de los delincuentes con la creación de un nuevo tipo penal denominado “apoderamiento flagrante de la cosa ajena”.

“A partir de la aprobación de este proyecto de ley no va a importar si es con violencia o sin violencia o qué es lo que nos están robando, hurtando o nos están quitando, porque lamentablemente (ahora) los jueces nos dicen que, si no hubo violencia o si no hubo heridos, lo calificamos como hurto que tiene una sanción de un mes a dos años, lo que quiere decir que nunca conocen la cárcel”, señaló.