Los hijos de Sebastián Marset fueron trasladados a España, donde su mamá está detenida

“Ella llegó de Dubái con la finalidad de entregarse porque está cansada de correr, de que la persigan por un delito que no cometió. No tiene antecedentes judiciales ni en Uruguay, ni en España, ni en Paraguay, ni en Bolivia. Hace poco saqué los antecedentes judiciales de la señora García Troche, que no dieron absolutamente nada, y esos antecedentes, que fueron legalizados y apostillados, ya están en Madrid en el expediente de extradición”, aseguró Moratorio al medio uruguayo.

Moratorio aseguró que Paraguay todavía no envió el exhorto de extradición a la Justicia española. El abogado también dijo que la Oficina Nacional de Interpol Paraguay envió un informe con la situación jurídica de la arrestada, en la que, según la defensa, se comete un “error voluntario” porque se agregan delitos que no están en los expedientes judiciales (el de asociación para delinquir, narcotráfico y lavado de activos).

Moratorio fue consultado por el usufructo de García Troche de bienes que fueron adquiridos a través del narcotráfico y respondió que, por el “solo hecho” de ser esposa de Marset, no hay un delito. “Ella vivió con él, crió a sus hijos, vivió en la misma casa, pero no hubo ninguna maniobra de blanqueo. Por el solo hecho de ser esposa de no hay delito. Tampoco hubo un enriquecimiento ilícito porque el patrimonio de la señora García no se incrementó en ningún momento”, dijo en entrevista con el diario uruguayo.