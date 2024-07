Luis Fernando Camacho: “No nos van a sacar de la crisis los mismos que nos llevaron a la crisis”

El gobernador encarcelado de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, insistió en la necesidad de un cambio en el modelo económico del país porque, según aseguró, “los bolivianos sienten que la plata ya no alcanza”.

“Pese al intento del gobierno por maquillar los datos y esconder la información, los bolivianos sienten que la plata ya no alcanza. De a poco, los hogares han ido perdiendo el poder adquisitivo del dinero”, expresó Camacho mediante sus redes sociales.

“Hay que impulsar a los pequeños y medianos emprendedores en cada rincón del país. Y, sobre todo, hay que dar seguridad política y jurídica a la economía y a la sociedad. Toda esta tarea es perfectamente posible. Pero a esta altura, está claro que solo puede lograrse cambiando el modelo y mandando a su casa a los masistas y sus viejas mañas. No nos van a sacar de la crisis los mismos que nos llevaron a la crisis . Ahora más que nunca, Bolivia necesita un cambio”, señaló.

Aunque, “como ocurre pues en toda economía, hasta de un hogar, siempre hay problemas, (…) no es tranquilo como el agua de pozo, siempre hay problemas, si no habría problemas quiere decir que no estamos caminando pues”, añadió el mandatario. ​​