Luis Fernando Camacho: "Oportunistas y vendidos al masismo trataron de despojarme del cargo”

La Justicia resolverá este 24 de enero una acción en favor del derecho a la privacidad del gobernador, Luis Fernando Camacho, que se pudo vulnerar cuando el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, divulgó una foto en la que aparece en su celda. La autoridad no habla sobre su salud y, eso sí, reivindica la “lucha por la democracia”.

— ¿Qué sintió en el momento de su detención y la forma en la que fue trasladado a La Paz?

Hay un punto muy importante que debemos tener en cuenta. El 2009, cuando el masismo golpeó al movimiento autonomista, logró apresar a algunos, otros huyeron y otro grupo pactó con ellos para quedarse manejando algunas instituciones. Esa situación fue terriblemente dañina para Santa Cruz y para Bolivia porque se le dejó la cancha abierta al masismo y tuvieron que pasar diez años para que Santa Cruz vuelva a levantar la cabeza y fue cuando protestó contra el fraude del MAS, el 2019.



La responsabilidad de cuánto dura una dictadura también está en la oposición. Con una oposición que huye o que pacta, el masismo se puede quedar eternamente en el poder. Por eso, tenía que asumir mi responsabilidad como gobernador y quedarme.

Al secuestrarme violentamente, trasladarme a La Paz y luego traerme a Chochocoro, el Gobierno de Luis Arce se mostró tal como es: Una dictadura que da un golpe de Estado a un Gobierno Autónomo; es capaz de operar con encapuchados y secuestrar a una autoridad elegida por el voto de la gente. Soy un hombre de fe y estoy seguro que esta detención abusiva servirá como un peldaño más en la lucha por la democracia y la libertad de nuestra Bolivia.

— ¿Cómo se encuentra en lo anímico, en la salud tras 25 días de estar detenido?

Soy un preso político de la dictadura masista y de mi boca no saldrá una palabra de queja por las condiciones en las que estoy.

Entiendo muy bien la situación, esta es una lucha en la que tengo que resistir todos los vejámenes y las humillaciones, porque no se trata de mí, solamente. Se trata de la lucha por la democracia, se trata de la lucha por todos los presos políticos, se trata de no dejarnos intimidar y de seguir enfrentando al masismo hasta que logremos restablecer la democracia.

Respecto a mi salud, lo dije claro en la primera carta que envié, como preso político, mi seguridad y mi salud es responsabilidad de quienes me secuestraron. Luis Arce y sus ministros serán responsables de lo que pasé con mi vida.

— ¿Cómo son sus días en el interior de la cárcel de máxima seguridad de Bolivia?

Estoy aislado. Tengo una rutina que me he impuesto, como preso político y como gobernador de Santa Cruz. Me levanto, trato de informarme de la situación del país y de Santa Cruz. Tomo apuntes para que, cuando vengan mis abogados o funcionarios de la Gobernación, dé las recomendaciones del caso. No tengo contacto con los otros presos, pero muchos de ellos me hacen llegar su solidaridad. Cuando recién llegué, la ventana de la celda daba a un salón amplio, donde ellos tenían un televisor y lo cambiaron de lugar para que yo pudiera ver los noticieros desde mi ventana. Son respetuosos conmigo y todos me dicen Gobernador o “Camachito”.

— ¿Cómo está su familia?

Para ellos ha sido un golpe muy fuerte, pero se están reponiendo de a poco. Fátima, mi esposa, y mis tres hijos han venido a visitarme y me han contado las cosas que están haciendo ellos, se han convertido en voceros míos muchas veces; están luchando también por mi libertad y por la democracia, junto a nuestro pueblo.

— ¿Está logrando coordinar con su equipo de trabajo la gestión en la Gobernación?

Hemos establecido una manera de comunicarnos y de conversar sobre los temas de gestión, en eso no tuvimos grandes dificultades.

El problema está en Santa Cruz. Voy a decirlo bien claro. Con mi secuestro, el MAS le dio un golpe de Estado a nuestra gobernación y, en esa acción, hay un grupo de oportunistas y de vendidos al masismo que, dos días después de mi secuestro, ya estaban tratando de despojarme del cargo de gobernador. No lo esperaba, pensé que iban a disimular un poco, ni Judas fue tan evidente. De acuerdo con nuestro Estatuto Autonómico, puedo seguir desempeñando el cargo porque no he perdido mis derechos políticos. Por ejemplo, en Cochabamba, el alcalde Manfred Reyes Villa tuvo una sentencia judicial y el masismo quiso removerlo del cargo y sus colaboradores y el pueblo cochabambino resistieron y él sigue ejerciendo como alcalde.

El pueblo de Santa Cruz me dio su voto para ser su Gobernador, y no serán ni los masistas ni los oportunistas vendidos al Gobierno quienes decidan sobre el mandato que me dio mi pueblo.

— ¿Considera probable que el MAS logre tomar el mando de la Gobernación a través de la Asamblea o una elección?

No, de ninguna manera. Santa Cruz, sus instituciones y el pueblo cruceño son el bastión de la lucha democrática. Desde 2019, Santa Cruz se ha puesto a la vanguardia de la lucha contra el masismo, contra el fraude, contra las leyes impopulares y contra las persecuciones del gobierno masista. Y en estos momentos, la lucha por la democracia ha renacido en todo el país. En un contexto como éste, ni el MAS ni los oportunistas que tienen acuerdos con el Gobierno podrán tomar la Gobernación. El pueblo cruceño no lo permitiría.

— ¿Esperaba la reacción, con manifestaciones en Santa Cruz, tras su aprehensión?

Desde los 21 días, en Santa Cruz hay un empoderamiento ciudadano muy fuerte. El masismo se equivoca cuando dice que la resistencia democrática cruceña está incentivada por los grupos de poder. Eso es falso. Los grupos de poder siempre han sido pactistas, si de ellos hubiera dependido, ante el fraude del 2019, ellos hubieran hecho un video diciendo: “Qué pena que nos hayan hecho fraude, pero hay que producir, no dejemos que se caiga la economía”. Esa gente no entiende su responsabilidad histórica. Sin democracia y sin libertad, no hay economía. ¿Acaso no ven a Venezuela y a Nicaragua? ¿O a casi quieren que el MAS consolide su dictadura y nuestros hijos salgan a limpiar parabrisas en las esquinas en Brasil o Chile?

La resistencia cruceña por la democracia y la libertad es plenamente popular, la gente que sale a las calles y las rotondas son principalmente jóvenes y mujeres que se juegan la vida para defender la democracia.

— ¿Cree que las detenciones contra los líderes y opositores continúen?

Sí, va a continuar. Luis Arce ya tomó la decisión de tomar el camino dictatorial. El Gobierno hoy tiene listas negras, como en las dictaduras de los 70. Para justificar su tesis del Golpe, van a perseguir y detener a muchas personas, bajo la falsa acusación de colaboración y financiamiento al golpe. Tenemos más de 180 presos políticos y las detenciones seguirán, pero también seguirá cayendo el respaldo al Gobierno de sectores urbanos porque a los bolivianos no nos gustan las dictaduras, los bolivianos no sabemos vivir de rodillas.

— ¿Cuál es su expectativa ante el próximo cabildo nacional?

Todos los cabildos siempre han tenido una importancia crucial en la lucha contra los abusos del MAS. El fraude masista de 2019 se desmontó con una serie de cabildos en todo el país. Es verdad que todo empezó en Santa Cruz, pero después hubo un cabildo enorme en La Paz en la avenida Costanera. Hubo cabildos en Sucre, Tarija.