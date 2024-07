Lula: “Bolivia será lo que quiera ser. Lo que debemos es asegurar, primero, la estabilidad política”

Al cierre del Foro Empresarial Bolivia - Brasil, el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula Da Silva, destacó el potencial agropecuario de América del Sur.



Para el mandatario brasileño, “la economía en América del Sur puede crecer, la economía va a volver a crecer, el PIB va a crecer, y cuando crece el PIB, vamos a hacer la distribución de ingresos. Esto se puede ver en el conjunto de la población. El crecimiento del PIB”.



Asimismo, Lula Da Silva consideró que, “de no ser así, vamos a eternizar un grupo pequeño, muy rico, y un gran grupo, muy pobre. Otra cosa que quería que ustedes fijaran y que nos cuidaran: hay mucha plata en manos de pocos, y eso significa pobreza, miseria, desnutrición, analfabetismo, mortalidad infantil y desempleo. Ahora bien, poco dinero en manos de muchos significa justamente lo contrario, el crecimiento económico, el consumo, la generación de empleo, participación en los ingresos del país. Y eso es lo que va a suceder”.



Lula reveló: “Por esto es que estoy aquí en Bolivia, para decir que Bolivia será lo que quiere ser, lo que quiera ser. Lo que debemos es asegurar, primero, la estabilidad política, luego, la estabilidad fiscal, económica, jurídica y social”.



Según el jefe de Estado del vecino país, “si aseguramos estos criterios, no hay motivos para que Bolivia no tenga una economía fuerte y que ustedes tengan reservas extraordinarias. Ahora que usted (Luis Arce) es presidente, tiene que hacer crecer la economía otra vez, que ya lo hizo antes”.