Magistrados cumplen 135 días de prórroga y no hay diálogo político para su relevo

Choquehuanca salió en defensa de los magistrados prorrogados del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional; dejó este caso justamente a estos tribunales. No llamará a una sesión de Asamblea Legislativa para resolver la crisis. El propio presidente de la Cámara de Diputados, Israel Huaytari, reconoció que “no hay quorum” para poder viabilizar las sesiones. El oficialismo no tiene apoyo.

“Le hemos propuesto conjuntamente Comunidad Ciudadana, Creemos y parte del Movimiento Al Socialismo (MAS), la importancia que la Constitución Política del Estado lo protege al presidente para que convoque inmediatamente a una sesión del Parlamento. No lo quiere hacer, no hay voluntad política. Le hemos dicho: ‘si usted no va a convocar a la Asamblea para resolver de una vez por todas el problema de las elecciones judiciales, la 075 y 073, y el problema de los créditos, es que no tienen interés en que se realicen las elecciones judiciales’”, dijo el senador Guillermo Seoane, jefe de bancada de CC.