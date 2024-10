Manfred indignado: “Los bolivianos no somos boludos, Evo Morales abusa de las niñas”

El alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, expresó este sábado su indignación por el supuesto estupro cometido por el expresidente Evo Morales y exigió que no se busque “tapar el sol con un dedo” alegando “persecución” política.

“La pedofilia no puede ser ejercitada por una personalidad que ha sido presidente de Bolivia durante 14 años. Por favor que no se tape el sol con un dedo y que se diga que esto ya era de hace años o es persecución, no, ahí están los certificados de nacimiento ¿A cuánta gente más se va a violar?”, cuestionó.