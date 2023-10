Marcelo Arce se apersonó a la Fiscalía para exigir que se aclare la denuncia en su contra

Marcelo Arce Mosqueira, hijo del presidente Luis Arce Catacora, se apersonó mediante un memorial ante el Ministerio Público para exigir que se esclarezca la denuncia en su contra por supuestos negociados con el litio boliviano, informó este viernes la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón.



"El señor Marcelo Arce ha presentado un memorial al Ministerio Público, a través de su abogado se ha apersonado, exigiendo al Ministerio Público que se investigue y que aclaren estas denuncias que han sido vertidas en su contra", dijo la autoridad gubernamental.



Esta información surge horas después de que el fiscal General del Estado, Juan Lanchipa, confirmara que fue "admitida" la denuncia contra el hijo del exmandatario.



"Esa denuncia fue presentada en la Fiscalía General del Estado, la cual ha sido derivada a la Fiscalía Departamental de La Paz, se ha informado que la misma ha sido admitida y va a seguir el proceso correspondiente en la investigación", afirmó Lanchipa.



El 11 de octubre, el expresidente y líder del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, presentó un audio ante los medios de comunicación para denunciar un supuesto "negociado familiar" del hijo de Arce Catacora con el litio y el gas boliviano.



El mismo día de esta polémica denuncia, Arce Mosqueira también se pronunció mediante la red social X y aseguró "que no existen ni existirán negocios familiares".



El hijo del mandatario exigió a Morales "presentar el caso y las pruebas que dice tener a las entidades judiciales correspondientes". Además, se puso "en completa disposición del Ministerio Público para aclarar cualquier duda".



Al día siguiente, el abogado y exprocurador general del Estado, Wilfredo Chávez, se presentó en la Fiscalía General del Estado, en Sucre, y dijo haber "dejado una carta que contiene los audios (presentados por Morales y) que involucrarían posibles delitos que se relacionan con negociaciones que habrían surgido hacia recursos estratégicos del Estado".



Ahora este caso se está investigando en La Paz. Sin embargo, "creo que hay que hacer política de otra manera", señaló Alcón.



Deberíamos estar debatiendo la gestión pública "y no algunas denuncias que deberían ir a la instancia que corresponde, que es la Fiscalía. No busquemos declaraciones simplemente por mediatizarlas, cuántas declaraciones se han tenido a través de los medios de comunicación, denuncias que no han llegado a investigarse, no se han oficializado, no se ha presentado", añadió la autoridad gubernamental.