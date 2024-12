Más de 400 mil bolivianos quedaron inhabilitados para votar en las elecciones judiciales, llevadas a cabo el domingo, por diferentes causas por lo que deberán tramitar un certificado de impedimento de sufragio que les permitirá hacer otros trámites y evitar multas, informó este lunes el Tribunal Supremo Electoral (TSE)



"Hay más de 400 mil ciudadanos que quedaron inhabilitados", indicó el vocal del TSE Tahuichi Tahuichi Quispe a los medios locales.



El domingo se realizaron las elecciones judiciales que fueron precedidas por un proceso accidentado, retrasado un año y criticado por la prórroga del mandato de los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).



El TSE señaló que hay ciudadanos que quedaron inhabilitados debido a motivos "electorales", es decir que fueron elegidos como jurados en anteriores comicios, pero no asistieron a cumplir con ese "deber ciudadano".



Pero también hay personas que por enfermedad o por estar de viaje fuera de su lugar de residencia no pudieron emitir su voto y ahora también están inhabilitadas.



En diferentes ciudades se observaron largas filas de bolivianos que esperaban tramitar su certificado de impedimento para así evitar multas y limitaciones en transacciones gubernamentales y bancarias.



En La Paz, en las oficinas del Tribunal Electoral Departamental (TED) la fila cubría alrededor de dos cuadras y las personas esperaron hasta cinco horas para ser atendidas, según constató EFE.



Un ciudadano salió cerca del mediodía con su certificado de impedimento después de varias horas de espera y contó a EFE que debía estar en la región andina de Oruro para votar, pero no pudo llegar a tiempo.



En otras regiones como Cochabamba, Santa Cruz, Tarija, Oruro y Potosí las filas de ciudadanos en las oficinas de los tribunales departamentales ya sobrepasaban las cinco cuadras, informaron medios locales.



Tahuichi dijo que los ciudadanos tienen siete días para tramitar su certificado de impedimento, tanto para los inhabilitados por razones electorales como para quienes no votaron por otros motivos.



Según las normas, quienes no acudieron a votar deben pagar una multa de 500 bolivianos (72 dólares) y enfrentar restricciones como transacciones bancarias y emisión de pasaportes.



Más de 7,3 millones de bolivianos fueron habilitados para votar para elegir a 19 de los 26 magistrados de los tribunales Supremo de Justicia (TSJ), Constitucional Plurinacional (TCP), Agroambiental (TA) y el Consejo de la Magistratura.



La Constitución boliviana establece la elección por voto popular de los magistrados de los principales tribunales del país, previamente seleccionados por el Legislativo.



En las elecciones judiciales de 2011 y 2017 la mayoría de electores votó nulo y blanco en rechazo a los procesos, al considerarlos manipulados por la mayoría legislativa del gubernamental Movimiento al Socialismo (MAS).



Debido a un fallo constitucional, en esta ocasión los comicios se realizaron íntegramente en La Paz, Oruro, Potosí y Chuquisaca, mientras que en Beni, Pando, Cochabamba, Tarija y Santa Cruz no pudieron elegir a los jueces del TCP y en los dos primeros departamentos tampoco votarán por los candidatos al TSJ.



El mandato de los jueces elegidos en 2017 debía terminar a principios de este año, pero en diciembre de 2023 el TCP decidió ampliarlo alegando que se buscaba evitar un "vacío de poder" a falta de las elecciones que no pudieron efectuarse en 2023 por problemas en el Legislativo y numerosas causas judiciales que frenaron varias veces el proceso.



El TSE indicó que continúa con el conteo de votos de los comicios judiciales, y espera tener los primeros resultados este martes.EFE