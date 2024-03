"Me está persiguiendo, ¡me va a pegar!, ¡me va a pegar!", lo que ocurrió en la sesión de la Cámara de Diputados

“Mire, mire, mire… Uy, ¡ me está persiguiendo !, ¡me va a pegar!, ¡me va a pegar!”, se escucha al diputado Miguel Roca, mientras las imágenes lo muestran corriendo en la sala de sesiones de la Cámara de Diputados . Detrás de él, también corriendo, está la diputada María José Rodríguez.

“ Uno se tiene que esconder de estas matonas”, dice Roca, que ha logrado aventajar a su colega, pero no por mucho. La persecución se reanuda.

“A uno le pegan y entonces uno no puede ni siquiera defenderse. No estoy insultando. Le dije (a Rodríguez): ‘¿Acaso sabe por qué se no se explicó el proyecto?’ Dice que eso es insultar”, le habla Roca, a su público detrás de las pantallas.