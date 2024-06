Médicos activan un nuevo paro y generan molestia en pacientes porque no trabajarán toda la semana

No obstante, autoridades del Gobierno, de manera reiterativa, aseguraron que en el proyecto sólo se establece que los trabajadores, a la edad de 65 años, puedan acceder a un examen médico para que se haga una evaluación de su estado de salud y que esa medida preventiva no se la puede interpretar como una “jubilación forzosa”.

Molestia de pacientes

“No es el primer paro que hacen, ahora de 96 horas y como el viernes es feriado, prácticamente, toda la semana no van a trabajar ¿Y qué de los pacientes? No van a atender a todos en emergencia porque no alcanzan. De verdad que nos molesta mucho la actitud de estos profesionales y no puede ser que los platos rotos tengan que pagar los enfermos sin dinero (suficiente como para hacerse atender en un hospital privado)”, cuestionó Calle en RTP.​