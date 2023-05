Ministerio de Educación convoca a maestros a una reunión, pero los dirigentes anticipan que no asistirán

“Por tanto, no vamos a asistir porque no nos ha convocado a diálogo, ahí no está el debate de la malla curricular, no está el debate de mayor cantidad de ítems, no está el debate de mayor cantidad de horas que nos adeuda el Ministerio de Educación; estamos cansados de la demagogia del ministro (Pary) que sale de forma muy descarada a mentir a la población diciendo que tiene voluntad de diálogo, pero eso es totalmente falso”, añadió.