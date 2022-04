Ministerio de Salud y médicos declaran cuarto intermedio hasta el martes 19 de abril

Escucha esta nota aquí

Este viernes en la noche, el Ministerio de Salud, el Colegio Médico, trabajadores de salud y de clínicas privadas, se reunieron para dialogar sobre el pliego petitorio que demanda el sector salud. La reunión acabó a las 23:00 con un cuarto intermedio hasta el próximo martes 19 de abril y luego se volverán a reunir.

El ministro de Salud, Jeyson Auza, dio una conferencia de prensa después de la reunión para comentar sobre el avance del diálogo entre ambos sectores. Señaló que hubo un cambio en el pliego petitorio que presentaron en primera instancia, pero que a pesar de esto, mantendrán el diálogo con las demandas presentadas.

"Hemos aceptado tomar su nuevo pliego petitorio y estamos cuatro horas debatiendo el punto 1 en el que se solicita la abrogación del decreto 0/550, la abrogación de la Ley de emergencia sanitaria, hemos explicado los puntos por los cuales esta Ley de emergencia sanitaria ha permitido el control de los precios que en algún momento eran un abuso para la población", indicó Auza refiriéndose a los medicamentos y a las atenciones e internaciones en clínicas privadas.

Por su parte, el presidente del Colegio Médico Departamental de Santa Cruz, Wilfredo Anzoátegui, informó que el cuarto intermedio será hasta el martes 19 de abril, cuando se volverá a instalar la mesa de diálogo. Para esta reunión, solicitaron al Ministerio de Salud motivos por los que se deba continuar con la Ley de Emergencia Sanitaria.

"El primer punto es la base para poder continuar con el resto porque si no se resuelve ese primer punto que es la abrogación de la resolución ministerial de la Ley de Emergencia Sanitaria, la 0550, no podemos nosotros continuar, no podemos ir de atrás para adelante", explicó Anzoategui.

Añadió que el acercamiento que se ha tenido con el Ministerio de Salud ha sido favorable, señalando que después de año y medio, el ministro de salud dirige la mesa de diálogo. "Ha habido un diálogo, esperamos que sea favorable, es el primer diálogo después de un año y medio que se da con el ministro, es el primer acercamiento que estamos teniendo como sector de salud, consideramos que ha sido favorable, pero no brindaron la información que nosotros pedíamos para poder continuar con el diálogo sobre la abrogación de esa resolución ministerial".

Cuando se resuelva el primer punto que es la Ley de Emergencia Sanitaria, pasarán a ser debatidas las demás demandas del pliego petitorio que son la inclusión a la Ley general del trabajo, la jubilación digna, recursos humanos, la entrega de los memorándums ministeriales que se debe dar a cada uno de los que han concursado y la habilitación del Hospital de Montero.

