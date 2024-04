Ministra de la Presidencia: “No tenemos dueños ni patrones, un proceso revolucionario no agacha la cabeza ante jefazos”

En medio de la permanente división del Movimiento Al Socialismo (MAS) que ahora se disputa por su polémico congreso, la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, afirmó este domingo que no tienen dueños ni patrones y que el proceso revolucionario no agacha la cabeza ante los “jefazos”.

La autoridad gubernamental, en una entrevista con el canal estatal, dijo que hay “tanta mezquindad política y hasta humana, que no importa perjudicar la economía del pueblo” ni desestabilizar al país .

Tampoco “importa llevarnos a los bolivianos a los escenarios de convulsión, como lo están pensando para mayo, (…) con tal de seguir insistiendo en sus ambiciones políticas personales de poder y eso es lo que nosotros vamos a seguir denunciando una y otra vez, en todos los espacios posibles, sin temor y sin miedo. Como dice nuestro presidente Luis Arce: ni cobardes ni traidores. Aquí vamos a seguir levantando la voz porque no tenemos dueños, no tenemos patrones y de eso se trata un proceso revolucionario que no agacha la cabeza ante jefazos ni ante nadie”, agregó.