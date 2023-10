Ministra de Trabajo: "El martes no es feriado, algunos servidores públicos estamos pidiendo permiso"

En medio de una serie de especulaciones, la ministra de Trabajo, Verónica Navia, aclaró que no será feriado este martes 17 de octubre, día en el que se realizará un cabildo en la ciudad de El Alto, convocado por organizaciones sociales que respaldan al gobierno de Luis Arce.



"Mañana no es feriado, (para) mañana no existe ninguna disposición normativa, no se ha tratado ni por encargo del presidente (Luis Arce); nosotros no hemos presentado ninguna propuesta, no existe feriado, mañana es un día normal en el que nuestras organizaciones han convocado a un cabildo abierto, aprovechando la fecha de Dignidad Nacional, que ya está establecida en una ley (...) recordando la masacre del gas", dijo.



La autoridad gubernamental remarcó que tampoco habrá "asueto ni tolerancia".