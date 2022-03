Ministro de Educación cree “exagerados” los pedidos de ítems y presupuesto de los maestros

Escucha esta nota aquí

El ministro de Educación, Edgar Pary, consideró “exagerados” los pedidos de ítems y presupuesto que realizan los maestros del área urbana del país, que el martes protagonizaron una masiva marcha desde El Alto hasta La Paz.

La autoridad aseguró que se atendió los requerimientos, en un diálogo con los profesores del área rural, quienes “aceptan la realidad económica, los ítems, la distribución y el déficit que se viene cancelando”.

Explicó que hubo un encuentro similar con los educadores del área urbana, pero con una respuesta negativa. “Ya se ha exagerado en términos de presupuesto e ítems, nosotros fuimos bien claros, en 2020 no se asignó ningún solo ítem y los maestros no han marchado, no reclamaron, son temas que hay que ir aclarando, si nosotros estamos tropezando por el déficit es producto de la no asignación de ítems en 2020, en 2021 nuestro Gobierno ha ido levantando desde el suelo la parte económica, no ha sido comprendido eso en esa magnitud, los colegas saben cuál es la realidad económica”, dijo.

Afirmó que se distribuyen 3.300 ítems para todas las unidades educativas del país, con la finalidad de evitar que padres de familias paguen de su bolsillo a algunos profesores. Aseguró que los representantes de ese sector están “satisfechos” por la asignación de cupos.

“Se está distribuyendo los ítems, la prioridad es atender, por eso las direcciones departamentales están haciendo las asignaciones, no podemos esperar que haya estudiantes sin maestros, cuando están desesperados por volver a las clases presenciales”, agregó el ministro en entrevista con Unitel.

Respecto a temas de infraestructura y dotación de material de bioseguridad, Pary recalcó que es una competencia de los gobiernos municipales y admitió que existen dificultades, sobre todo en las ciudades capitales.