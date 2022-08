Ministro de Salud pide calma y descarta medidas restrictivas frente a casos de viruela del mono

La autoridad remarcó que la Organización Mundial de la Salud (OMS) no recomienda el cierre de fronteras ante la proliferación de la enfermedad , porque no sería una medida efectiva para contenerla.

“Primero tenemos que dar un mensaje de calma a la población, no se pueden cerrar fronteras, no es una recomendación de la Organización Mundial de la Salud, esta es una enfermedad que ya está en el mundo, cerrando fronteras no vamos a evitar la proliferación de esta enfermedad”, afirmó en Sucre.