Montaño pide desarticular a grupo criminal afín a Evo, que lo amenaza de muerte

Luego describió que ,“en noviembre me llegaron algunas amenazas, donde el amenazador me dice: 'Juro por mi madre que te voy a matar. ¡Te juro por Dios, haré historia!', dice el amenazador. Cuando yo hablo de Chapare en el tema de los bloqueos, él amenazador dice: 'Chapare es Chapare, hijo de tal, ¡te voy a quemar vivo!' ”.

"Es una red criminal"

“Cuando yo pienso distinto al compañero Evo, el amenazador me dice: 'Cobarde ladrón; eres muerto andante', eso es lo que me amenaza. ¿Quién es el que amenaza? Antes de que yo pueda hacer la denuncia, en noviembre, ya me manda... un arma de grueso calibre, con las balas correspondientes y me dice: 'para tu cabeza, corrupto'. Por eso es que decidí realizar la denuncia”, señaló la autoridad.