Morales: "Si no fuera por Evo y el MAS, Álvaro nunca hubiera sido vicepresidente"

El expresidente y líder del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, consideró este lunes que el exvicepresidente Álvaro García Linera sólo "comenta lo que se sueña" y no lo que vive, después de que su otrora "yunta" de casi 14 años de gobierno señalara que el exmandatario no podría ganar solo las próximas elecciones generales.



"Álvaro, tal vez, comenta lo que se sueña, lo que piensa, pero no comenta lo que vive, me duele mucho y perdonen que diga, (sin embargo) si no fuese (por) Evo, el MAS-IPSP, Álvaro nunca hubiera sido vicepresidente, debería agradecer a los movimientos sociales, reconocer, pero así había sido la vida política", dijo Morales en una conferencia de prensa en La Paz.



En medio de la constante pugna interna en el MAS, García Linera concede de manera constante entrevistas a medios de comunicación para opinar sobre esta división en el oficialismo y en una reciente declaración dijo que Evo Morales "ya no gana solo" las próximas elecciones.



En criterio de García Linera, sin los votos del presidente Luis Arce, Morales no volverá a ser mandatario del Estado por lo que ambos deberían sentarse y llegar a algún tipo de acuerdo para que el MAS continúe gobernando el país.



"Yo escuché (...) dos primeras entrevistas (de García Linera), llamé, debatimos telefónicamente, demostré que yo tenía razón o no tenía razón, y le dije nos llamaremos en diciembre (para ver) quién tiene la razón. Hay temas que hay que defender a Lucho (Arce) y a David (Choquehuanca, pero también) hay temas que son indefendibles", añadió Morales.