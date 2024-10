“Nadie cree el teatro”: Ministro de Gobierno asegura que desde el vehículo de Evo dispararon a policías

Los vehículos policiales utilizados en el operativo fueron dejados en la Novena División del Ejército, pero, según confirmó el ministro, fueron retirados de ese sitio y luego quemados por evistas que se movilizaron hasta dicho recinto militar.



“Pidieron el retiro (de vehículos) para eliminar la prueba del delito ¿Por qué no quisieron que se investigue que fue el señor Evo Morales y la gente que tenía al interior de su vehículo que dispararon a la Policía? ¿Por qué mandaron quemar los vehículos de la Policía? ¿Qué estaba escondiendo el señor Evo Morales en ese vehículo (que huyó)? ¿Por qué no quiso ser requisado? Señor Evo Morales, si usted no tiene nada que esconder, lo convocamos a que entregue ese vehículo al Ministerio Público y a la Policía para que hagan un micro aspirado para saber qué existía al interior”, dijo.



Además, preguntó a Morales “quién les ha dado permiso para utilizar armas de fuego” y quiénes son las personas que se encontraban en sus vehículos (porque el expresidente dijo que huyó en dos vehículos distintos).



“Señor Morales, ¿por qué editan sus videos y por qué no muestran cómo dispararon a la Policía en vez de estar editando videos con efectos especiales? Nadie cree que una persona pueda manejar a 170 kilómetros por hora sin llantas porque supuestamente habría disparo (los policías en las llantas de uno de sus vehículos)", continuó.