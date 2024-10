“¡No me extraña ni me preocupa!”, afirma Evo ante la investigación en su contra por “trata de personas”

“¡No me extraña ni me preocupa! Todos los gobiernos neoliberales, incluido el actual, me amenazaron, me persiguieron, me encarcelaron e intentaron matarme. ¡No tengo miedo! ¡No me callarán! Seguiré luchando junto a nuestro pueblo, junto a mis hermanas y hermanos que nunca me abandonaron, junto al poncho y la pollera”, afirmó Morales mediante su cuenta en X.