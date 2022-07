“No sé a qué se debe la inacción en las diferentes instancias del Estado”, lamenta un guardaparque del Madidi

Hemos llegado a ese nivel y no entendemos si la política de Estado es deshacernos de las áreas protegidas y comenzar a sembrar concesiones para convertir a lo que era el parque Madidi en un mega campo minero. No entendemos esa política y si bien se autorizará actividades mineras en las zonas donde se puede hacer, deben ser actividades que mínimamente cumplan la normativa ambiental.

Actualmente todas las actividades mineras que se están desarrollando en el parque Madidi, ninguna o por lo menos un 99 por ciento, no tienen licencia ambiental ¿Qué significa eso? Que están contaminando, que están destruyendo los ríos, las montañas, generando sedimentos en suspensión, quién sabe utilizando mercurio y no hay una autoridad que se atreva a poner un alto a todo eso. Se hacen procesos administrativos sancionatorios en el marco de los procedimientos establecidos en el Sernap, pero qué hace el minero, paga su multa y sigue destruyendo. No entiendo si es ese el tipo de minería que queremos que haya en las áreas protegidas del país, ya que es dañino para todos, no solo afecta al parque Madidi, se contamina las aguas y afecta a todos.