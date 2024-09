“No soy yo quien te está inhabilitando Evo”, “no acepté ser tu títere”, “deja tu ego de lado”: 25 frases de Arce dirigidas a Morales

2. Evo, has decidido iniciar una marcha, huelga de hambre y un bloqueo nacional de caminos, y no lo estás haciendo por la vida, por la democracia o por la economía, eso lo sabemos todos, sino por tu candidatura que quieres imponerla a las buenas o a las malas (…) incluso haciendo correr la sangre del pueblo, como lo han dicho algunos de tus voceros.

8. La revolución democrática y cultural, el proceso de cambio, no se agotan en una persona, el MAS no es una persona, es de las organizaciones sociales, es un patrimonio del pueblo boliviano.

12. Tú has sido un líder en Bolivia, has hecho cosas buenas en nuestra patria, no incendies nuestro país con tus acciones que distan mucho de lo que pregonas con palabras. No quemes la democracia, no empobrezcas las esperanzas del pueblo, no afectes nuestra economía ni quites el alimento de las mesas de las familias bolivianas con bloqueos (…), bloqueos que pueden terminar con dolor y muerte.