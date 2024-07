Ocho años de prisión para el líder de la RJC; opositores protestan y Gobierno apelará

No fue del agrado de nadie . La condena fue criticada por autoridades del Gobierno y opositores. Yassir Molina, líder de la Resistencia Juvenil Cochala (RJC), fue condenado a ocho años de prisión por ataques a entidades públicas, agresiones a ciudadanos y portación ilícita de armas durante la crisis política de 2019 y la transición política de 2020.

El Juzgado de Sentencia Penal 12 de Cochabamba también determinó que los hermanos Mario Antonio y Favio Alejandro Bascopé sean encarcelados por seis años y seis meses en el penal cochabambino de San Sebastián. En tanto, Milena Soto y Jaime Maldonado fueron condenados a dos años de prisión que, de acuerdo con la legislación vigente no se cumpliránde manera efectiva.

“Como Ministerio de Gobierno apelaremos esta decisión judicial porque consideramos que las penas no condicen con la gravedad de los hechos perpetrados por los acusados, ya que merecen mayor pena”, escribió el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, en su cuentas de redes sociales.

Pero “quiero que sepan que yo voy a dar mi vida y hasta mi última sangre para sacar libre a esos chicos y a mí porque no hemos hecho absolutamente nada. Bolivia va a cambiar, porque estos masistas se van a ir, no pueden seguir en el gobierno, esta sentencia es una vulneración de derechos, no han probado ni un hecho, ni uno solo, ninguno de ellos se merecía esto, absolutamente nadie”, afirmó.