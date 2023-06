Órgano Electoral aplaza suspensión de ocho vocales y envía caso al TCP

No solo eso, también se remitió el caso al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que deberá pronunciarse sobre la inconstitucionalidad o no del tiempo de mandato de las autoridades electorales. Los legisladores de la alianza comunidad Ciudadana (CC), que denunciaron el caso, observaron que se haya emitido dos resoluciones “contradictorias” en un solo día .

“El mismo día con el Auto 011 prácticamente suspenden la suspensión y resulta paradójico porque la suspensión dura escasos minutos de vigencia y esto no es admisible desde ningún punto de vista. No se encuentra ningún argumento legal que sustente esa decisión”, denunció el diputado Fernando Komadina, de CC.

El legislador consideró que la decisión principal del TSE no debe paralizarse mientras el TCP no se pronuncie. Detalló que desde la presentación de la denuncia, el Órgano Electoral no lograba ponerse de acuerdo para admitir la demanda hasta que, finalmente, se da vía libre el 1 de junio, aunque luego se congeló.