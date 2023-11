Padre de Rivas dice que su hijo está "completamente aislado" y cree que tomó la última decisión de su vida

Mi hijo está "completamente aislado, no entra nadie, ni su abogado ni nadie, fue mi nietita a visitarlo y no la dejaron entrar", dijo este miércoles Mario Oswaldo Rivas, padre del exdirector de Migración Marcel Rivas Falon, quien está en huelga de hambre seca en el penal de San Pedro, de La Paz, desde el 26 de octubre, en demanda de su libertad.



En una entrevista con el programa Influyentes, de EL DEBER Radio, Mario Oswaldo Rivas consideró que su hijo ha tomado "una decisión casi suicida" porque nació con un solo riñón y no puede estar en una situación de huelga de hambre, incluso, sin consumir líquido.



Esa situación "le puede ocasionar un paro renal definitivo; él lo sabe, (pero) tomó esa decisión que es la última de su vida porque no puede ser que lo vayan manipulando (para mantenerlo preso), por eso va a ir hasta el final y yo lo apoyo porque está luchando por sus conceptos", afirmó.