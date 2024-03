Para que Bolivia sea miembro pleno de Mercosur debe haber una ley y referéndum popular

Para que Bolivia sea miembro pleno del Mercado Común del Sur (Mercosur), la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), debe aprobar una ley de adhesión al bloque regional, además se debe convocar a un referéndum popular, como establece el artículo 257 de la Constitución Política del Estado (CPE). Se prevé que todo el procedimiento de adhesión interna dure unos cuatro años.



En el primer parágrafo de la norma constitucional se lee: “Los tratados internacionales ratificados forman parte del ordenamiento jurídico interno con rango de ley”.



En tanto que el parágrafo II dice que “(dichos tratados) requerirán de aprobación mediante referendo popular vinculante previa a la ratificación de los tratados internacionales que impliquen: 1. Cuestiones limítrofes; 2. Integración monetaria; integración económica estructural, 4. Sesión de competencias institucionales a organismos internacionales en el marco de procesos de integración”.



El 7 de diciembre de 2023, el presidente de Bolivia, Luis Arce, en Río de Janeiro (Brasil), participó del Encuentro de Jefes de Estado de los Países Miembros del Mercosur. Ante esta entidad se realizaron las gestiones del gobierno del presidente Luis Inacio Lula da Silva y del Congreso de ese país para la “aprobación del Protocolo de Adhesión del Estado Plurinacional de Bolivia como miembro pleno a este importante bloque regional”. El jefe de Estado boliviano agradeció a su par brasileño la concreción de la aprobación de ese Protocolo de Adhesión.



Seis días después, el 13 de diciembre de 2023, el jefe de Estado, envió al vicepresidente y presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional, David Choquehuanca, el proyecto de ley 225/23 que ratifica el “Protocolo de adhesión del Estado Plurinacional de Bolivia al Mercosur”. En la nota que envió Arce solicita a los asambleístas del Órgano Legislativo “procedan a su consideración y tratamiento pertinente”, en el marco del procedimiento constitucional vigente.



El recién pasado 28 de febrero, en su informe de gestión de 2023, la Cancillería, sin dar más detalles, destacó que el Gobierno “ya ha presentado a la Asamblea Legislativa Plurinacional el proyecto de ley que va a permitir a Bolivia la incorporación como miembro pleno del Mercosur”.



El proceso



El Mercosur es un bloque instituido a partir del Tratado de Asunción firmado en 1991 y está integrado por Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil. En 1996 se incorporaron Chile y Bolivia en carácter de “estados asociados”, es decir, que no comparten todos los acuerdos firmados por los cuatro países miembros.



Desde que el país se incorporó como Estado asociado, el Mercosur expresó su interés de explorar con Bolivia las distintas modalidades y alternativas para concretar una mayor vinculación comercial.



Es así que en 1995, el Estado suscribió con el Mercosur un Memorándum de entendimiento con el que acordaron dos etapas para que la configuración de zona de libre comercio en el bloque.



Entre 2006 y 2015, Bolivia manifestó su predisposición de iniciar los trabajos de incorporación al Mercosur como “estado parte”. El 17 de julio de 2015, el Estado Plurinacional de Bolivia, firmó el “Protocolo de adhesión al Mercosur”.



En diciembre de 2020, el entonces canciller Rogelio Mayta dijo que se retoma el mecanismo de integración en el proceso de adhesión y solicitó una reunión del grupo de trabajo para tratar la adhesión boliviana. Tres años después, el 7 de diciembre de 2023, el presidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva promulgó la Ley de Adhesión de Bolivia como miembro pleno del Mercosur. Con este paso, todos los países miembros de este bloque dan luz verde para que Bolivia de forma interna realice el proceso de adhesión.



Según la documentación a la que EL DEBER tuvo acceso, al país le toca ahora cumplir una serie de procedimientos en la Asamblea Legislativa y otras entidades para concluir el proceso de integración plena al Mercosur.



Referéndum



Según el artículo 257 de la CPE, como se mencionó líneas arriba, los tratados internacionales ratificados, requerirán la aprobación mediante referendo popular vinculante y los procedimientos de celebración de tratados internacionales se regularán por la ley.



El artículo 259 de la CPE, dice que “cualquier tratado internacional requerirá de aprobación mediante referendo popular cuando así lo solicite el cinco por ciento de los ciudadanos registrados en el padrón electoral o el 35 por ciento de los representantes de la Asamblea Legislativa Plurinacional”.



El parágrafo II de ese mismo artículo dice que “el anuncio de convocatoria a referendo suspenderá de acuerdo a los plazos establecidos por la ley, el proceso de ratificación del tratado internacional hasta la obtención del resultado”.



El experto en relaciones internacionales y diputado Gustavo Aliaga explicó que en ese marco, Bolivia aún no se puede considerar como miembro pleno del Mercosur porque después que los estados miembros del bloque aprobaron su ingreso, corresponde al país con su Órgano Legislativo, cumplir todo el procedimiento de adhesión.



Grupo de Trabajo



En ese marco, Bolivia, una vez que recibió el visto bueno de los países miembros debe cumplir el Protocolo de Adhesión del Mercosur el mismo que establece dos grandes pasos: Crear un Grupo de Trabajo y adoptar gradualmente el acervo normativo vigente del Mercosur a más tardar en cuatro años “contados a partir de la fecha de entrada en vigencia del instrumento”



Según el artículo 12 del Protocolo de Adhesión, se crea el Grupo de Trabajo que tendrá una duración de 180 días para establecer el cronograma de adopción de las normas que rigen en el Mercosur.



“A efectos de desarrollar las tareas previstas en el presente Protocolo, se crea un Grupo de Trabajo integrado por representantes de las partes. El Grupo de Trabajo deberá concluir dichas tareas a más tardar en un plazo de 180 días a partir de la fecha de su primera reunión”, dice el artículo 12 del Protocolo de Adhesión con el que el que se activó este trámite multilateral.



El diputado Aliaga, que realizó un estudio del tema en la Comisión de Relaciones Internacionales de la Cámara de Diputados, calculó que dicho grupo de Trabajo puede funcionar desde febrero hasta junio de este año.



El internacionalista, Álvaro Del Pozo, afirmó que tras todo el proceso de adhesión, ahora le corresponde a Bolivia acelerar el cumplimiento de los requisitos, no obstante, se mostró poco optimista de que esa acción se cumpla, tomando en cuenta la situación de la Asamblea Legislativa protagonizó hechos de violencia y enfrentamientos entre parlamentarios.



Además, este año estará marcado por tensiones políticas previas año electoral de 2025.