Pederastia: un exsecretario de la Conferencia Episcopal es el nuevo denunciado y el Gobierno critica la “hipocresía”

Tras conocer esta nueva información, el vocero presidencial, Jorge Richter, afirmó que “ no puede existir una diferencia cargada de hipocresía y de indolencia entre lo que se dice y entre lo que verdaderamente, ya en la oscuridad y en el anonimato, se está realizando”.

Pues “hoy salió una noticia sobre también un religioso de apellido Mestre, que fue arzobispo en La Paz y fue alta autoridad de la Conferencia Episcopal; entonces, aquí la pregunta es: ¿la Conferencia Episcopal no conocía de todos estos hechos que se han ido sucediendo a lo largo de los años, no solo con el sacerdote Pica, sino con otros?, ¿no conocía?”, cuestionó Richter.

Además, “en los años 90, otro religioso (había llegado) a El Alto y él había estado sentenciado por violación a una niña de 8 años en España ¿Esto no lo conocía la Conferencia Episcopal? ¿La Conferencia Episcopal ha decidido no colaborar con la Justicia en todo este tiempo (…) con estos antecedentes que hay? ¿Han tomado la decisión de colaborar o no colaborar con la Justicia?”, continuó cuestionando Richter en una conferencia de prensa realizada en Santa Cruz.