Pobladores de Caracollo bloquean la carretera La Paz-Oruro por segundo día consecutivo

La carretera La Paz-Oruro se mantiene bloqueada este miércoles por segundo consecutivo a la altura del municipio de Caracollo, donde sus pobladores exigen el asfaltado de un camino.



Los manifestantes bloquean la citada carretera al menos en dos puntos, según el mapa de transitabilidad de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), actualizado hasta las 7:54.



Los bloqueadores demandan la construcción del camino Caracollo – Cañuhuma, pero la Gobernación de Oruro asegura no tener los recursos suficientes, por lo que pide la intervención del Gobierno Nacional.



“Todos sabemos muy bien que no hay recursos económicos ni en la alcaldía de Caracollo ni en el Gobierno Departamental para afrontar este proyecto que asciende a 177 millones de bolivianos”, afirmó el lunes el gobernador Johnny Vedia en una conferencia de prensa junto al alcalde de Caracollo, Justo Ventura.



El Gobernador envió una carta al presidente Luis Arce para que durante este miércoles se puedan presentar en Oruro los ministros de Obras Públicas, Edgar Montaño, y de Desarrollo Productivo, Néstor Huanca, para solucionar el conflicto.



Ecebol



Vedia y Ventura culparon a la Empresa Pública Productiva Cementos de Bolivia (Ecebol) de generar mayor polvareda a partir de la construcción de una de sus plantas en el sector en conflicto.



“Cuando no había la empresa Ecebol, no había contaminación, normal se transitaba (por el camino de tierra), llevábamos normal los productos y no había la contaminación que hay ahora a partir de la construcción de esa empresa”, dijo el alcalde.



En el mismo sentido, el Gobernador señaló que aumentó el tránsito de vehículos pesados por la vía que ahora se pide sea asaltada y “obviamente eso genera una contaminación ambiental refrendada por un informe de la Secretaría del Medio Ambiente”.