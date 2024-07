Policía insta al general Peña y Lillo a presentarse: “Las garantías son suficientes”

El comandante general de la Policía Boliviana, Álvaro Álvarez, confirmó este miércoles que el militar de servicio pasivo Tomás Peña y Lillo tiene una orden de aprehensión por el asalto del 26 de junio en La Paz y lo instó a presentarse a declarar si “no tiene nada” que ver con lo investigado.



“Creemos que, si este señor general no tiene nada, tendría que presentarse a brindar las declaraciones, las garantías son suficientes para todos y cada una de las personas involucradas o aquellas que tengan que aportar (con su versión) como testigos”, dijo el jefe policial.



El general Peña y Lillo es una de las personas más buscadas desde la misma noche del asalto militar por supuestamente haber participado en la planificación de dicho acto. El martes, 2 de julio, él reapareció en varios medios de comunicación, declarándose en la clandestinidad.



Sin precisar si aún está en Bolivia o ya abandonó el país, el general aseguró que se mantendrá en la clandestinidad, mientras no haya las garantías necesarias para su declaración.



Calificó de una “tragicomedia” lo ocurrido el 26 de junio en la plaza Murillo y recordó que el general Juan José Zúñiga (líder del asalto militar) acusó al presidente Luis Arce de haberlo ordenado la ejecución de dicho suceso.