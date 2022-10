Ponchos rojos conminan al Gobierno y a su organización matriz de La Paz

“Si hasta el viernes o sábado no tenemos ninguna respuesta del Gobierno el día lunes nosotros entramos en acción , por el momento no vamos a decir qué acción porque el enemigo se prepara cuando le avisamos. Hermanos, estaremos atentos al instructivo, vamos a tener coordinación cerrada con nuestros ejecutivos”, dijo en un discurso el comandante de los ponchos rojos, Ruddy Condori.

El 17 de agosto de este año, en una reunión en la población de Achacachi, los ponchos rojos advirtieron al gobierno de Luis Arce con quitarle su apoyo si no cumplía con los proyectos que fueron prometidos y no se concretaron. Pese a un intercambio epistolar entre el Gobierno y los campesinos, la reunión no se realizó y ahora hay una conminatoria de uno de los principales aliados del Gobierno.