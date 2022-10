Ponchos Rojos dan ultimátum a Arce y critican a Choquehuanca

Un mitin de los ponchos rojos de la provincia Omasuyos, que llegaron el martes a La Paz, estableció un plazo de 72 horas al Gobierno para que atienda el pliego de 41 puntos que contempla la construcción de megaobras en las provincias paceñas. No solo están molestos con el presidente Luis Arce, también con David Choquehuanca porque, según la dirigencia, pese a que es originario de esa región no hace gestión.

“El pueblo paceño fue testigo de la representación legítima que existe en Omasuyos y no hay división. Ya que el Gobierno no nos ha querido escuchar y el viceministro Juan Villca se ha hecho la burla, hemos determinado dar 72 horas para que respondan la nota que dejamos. Si no nos atienden, el lunes emitiremos un instructivo con las acciones no pacíficas porque las bases superan a los dirigentes”, anunció el ejecutivo campesino Ruddy Condori.