Ponchos Rojos desmienten arribo a Santa Cruz y otras amenazas siguen latentes

“La provincia Omasuyos no está contratando buses y no está queriendo cercar Santa Cruz. La conferencia de prensa que se dio (el día lunes) es la postura de las centrales agrarias del municipio de Huatajata que comprender los cantones Soncachi Chico, Sancajahuira y Compi Tauca de donde supuestamente sería este dirigente, pero no de los Ponchos Rojos. En la provincia Omasuyos decían: ‘esos son los ponchos azules’ porque representan a un determinado partido”, sostuvo Condori.