Por incumplir notificación, candidato beniano logra paralizar exámenes de las judiciales

Los miembros de las comisiones mixtas de Constitución y Justicia Plural que perdieron amparos constitucionales, presentados por candidatos inhabilitados, tenían tres días para cumplir los fallos constitucionales; no lo hicieron y ahora uno de esos candidatos los demandó por no cumplir ese plazo, y logró que un tribunal del Beni mande a paralizar de nuevo las pruebas orales de los aspirantes a magistrados. Los asambleístas no tuvieron otra opción que suspender el proceso.