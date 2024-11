¿Por qué se insiste en el blindaje de las elecciones judiciales tras el acuerdo político?

Las polémicas elecciones judiciales continúan en la incertidumbre después del respaldo político que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) recibió para que dichos comicios se realicen el próximo 15 de diciembre en todo el país, pese a un cuestionado fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).



El pasado 7 de noviembre, se conoció que el TCP había declarado (mediante un fallo del 4 de noviembre) desierta la convocatoria para elegir a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en los departamentos de Beni y Pando, y del TCP en Pando, Cochabamba, Santa Cruz, Beni y Tarija.



El 11 de noviembre, un encuentro multipartidario e interinstitucional, de tres órganos del Estado y representantes de organizaciones políticas, rechazó la cuestionada sentencia por incurrir en una “flagrante violación del principio de preclusión” y “reafirmó” la realización de las elecciones judiciales del 15 de diciembre.



Sin embargo, “es obvio, si nosotros incumplimos una sentencia del Tribunal Constitucional, estaríamos incumpliendo la Constitución Política del Estado (CPE) y seríamos pasibles a determinadas sanciones, inclusive, penales”, alertó el vocal del TSE, Tahuichi Tahuichi.



El abogado constitucionalista José Luis Santistevan también consideró que “el problema después lo pueden tener los vocales del TSE por incumplir un fallo”.



“Todas las sentencias, autos constitucionales, resoluciones o declaraciones del TCP son de cumplimiento obligatorio y vinculante. No hay beneficio de inventario, yo cumplo la que me gusta. Si el TSE no cumple las sentencias del TCP, están garantizadas las judiciales transitoriamente para realizarlas, el pequeño gran problema es que se van a realizar con un vicio de nulidad, porque hay un fallo del TCP que establece que hay que hacer de nuevo una parte de la convocatoria (para las judiciales). Una ley de la Asamblea Legislativa podría darle mayor legalidad, pero un acuerdo político no tiene validez para la CPE ni para la ley”, explicó el jurista.



En el mismo sentido, Tahuichi señaló que “es hermosa la declaración” política emitida el lunes en la reunión convocada por el TSE, pero que en el fondo él prefiere ser “frío y honesto”.



“Nosotros tenemos la firme convicción para proseguir el próximo 15 de diciembre (con las elecciones), pero estoy advirtiendo otras situaciones (que podrían surgir). Para ser vocal del TSE hay que tener coraje y nosotros lo tenemos, pero no es suficiente (…), por eso esperamos que nuestra Asamblea se ponga a la talla, a la estatura de nuestra democracia”, dijo el vocal a un canal de TV.