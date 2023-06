Por tercer año consecutivo, Bolivia ocupa el tercer lugar mundial en destrucción de bosques primarios

Bolivia no logra frenar la destrucción de sus bosques. Por tercer año consecutivo, el país ocupa el tercer lugar mundial de las naciones con más pérdida de bosques. En 2022 se logró alcanzar una cifra récord de deforestación: un 32% más a comparación del año pasado. Brasil es el país con más deforestado en el mundo y llama la atención que Bolivia hasta la fecha no es parte de los pocos países que no se han adherido al compromiso de deforestación cero.