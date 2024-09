Potosí tiene más asientos electorales que Santa Cruz; TSE pide garantías a la CIDH

Según fuentes del TSE, estos números de asientos y sus lugares no se modificarán debido a la presentación de los nuevos datos del censo 2024.

En ese trabajo geográfico, que elaboró la Unidad de Geografía y Logística Electoral del TSE, se colocó a la comunidad de Piso Firme dentro del mapa electoral de Santa Cruz y no del departamento de Beni.

Pedido a la CIDH

Vargas detalló que este pedido tiene el objetivo de proteger la imparcialidad del ente electoral frente a las recientes presiones de diferentes perfiles y organizaciones políticas que exigen la candidatura de Evo Morales para las elecciones generales de 2025. El vocal electoral aclaró que el TSE no se pronunciará sobre este tema, debido a que no están organizando todavía el proceso del siguiente año.

Vargas dijo que el Órgano Electoral no cederá a presiones políticas tras las demandas de la marcha liderada por sectores “evistas” que exigen la habilitación de Evo Morales como candidato presidencial para el 2025.

“El Órgano Electoral no actúa bajo ningún tipo de presión, sorprende que se hable de una habilitación, o no, cuando no estamos en ese proceso electoral, la única autoridad competente para definir la habilitación de los candidatos es este órgano y cumpliendo el debido proceso y en respeto a la Constitución se pronunciará en su momento”, afirmó Vargas.