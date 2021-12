Presentadora denuncia “veto” de ATB por ser “pitita”; Iturri dice que “no reunía las capacidades profesionales”

Escucha esta nota aquí

Mariel Rivero, presentadora de televisión con más de 10 años de experiencia, denunció este viernes que fue “vetada” por ATB para la conducción de un programa elaborado por una productora independiente, solo por haber sido la imagen de los noticieros en Bolivia Tv en 2020, durante el Gobierno de Jeanine Áñez.

“Dijeron que fui imagen de los ‘pititas’, por haber sido parte de Bolivia Tv durante 2020, me dijeron que soy una periodista vetada, que no se me permitiría trabajar en ninguna cadena nacional”, afirmó la comunicadora, que tuvo que dejar el proyecto de ‘Bolivia emprende’, que era un espacio para micro y pequeños empresarios.

En respuesta, el dueño de ATB, Jimmy Iturri, negó haber hablado con los responsables de la productora, admitiendo, sin embargo, que hace algún tiempo Rivero fue evaluada para formar parte de esa red, pero se concluyó que “no estaba totalmente madura para trabajar en ATB”.

“Si usted puede probar que yo he llamado a la productora, como usted dice, hágalo, si no, usted me está calumniando, y yo tengo el derecho a iniciar todas las cosas jurídicas, porque yo ya lo he dicho, y yo solo tengo una palabra. Yo no he hablado con la productora y eso se cae, listo”, afirmó el propietario.

Iturri explicó que existe un contrato que establece que “ATB debe decidir sobre los contenidos y sobre quién presenta el programa”, porque “es la imagen del canal la que está en juego”. Recalcó que “siempre se consulta y se llega a un acuerdo, no es que se haga lo que quiera”, reiterando que la mujer “no tiene las características profesionales”.

En contraparte, la presentadora mencionó la existencia de una “lista negra” de periodistas que formaron parte del Gobierno de Áñez, quienes no pueden acceder a puestos en medios de comunicación en los que supuestamente el MAS tiene “influencia”, a tiempo de garantizar que en todo momento ejerció su labor de forma imparcial.

“Me dicen que yo estoy en una lista negra, creo que Iturri es un vocero político. No salió nada al aire, ellos anunciaban que yo iba a conducir el programa y tras eso se comunicó Iturri, señalando que soy una periodista vetada, eso sucedió ayer, esta productora habló conmigo hace dos semanas”, reprochó en un intercambio de criterios en el programa ‘De Nueve a Doce’ de radio Compañera.