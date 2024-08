Presidencia afirma que no hay temor de exponer datos abiertos del censo e insta a evitar una convulsión

“Creo que no se trata de aceptar de manera sumisa (los resultados), se trata de que los resultados están abiertos , el proceso censal ha sido abierto, ha sido transparente, ha sido manejado técnicamente y ha sido acompañado por las máximas instancias del nivel mundial (comisión internacional de alto nivel)”, dijo Prada en una entrevista con El Deber Radio.

“Entonces, ahí están los datos abiertos, no hay temor, no lo vamos a manejar en un cuarto cerrado, hay que analizar, hay que exponer, eso pidió también el gobernador de Santa Cruz (Mario Aguilera), ese es el camino, no hay ningún temor de hacerlo”, continuó.