Presidencia dice que hay un ataque sistemático contra Arce y que se recurre a "calumnias" para crecer políticamente

Después de que el expresidente Evo Morales denunciara supuestos "negociados familiares" del presidente Luis Arce y uno de sus hijos con el litio boliviano, la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, consideró este jueves que hay un ataque sistemático contra el mandatario del país.



"Estamos observando desde hace mucho tiempo un ataque sistemático que se hace a la gestión, un ataque sistemático que se hace al presidente y se ha estado intentando sembrar una serie de mentiras que, lamentablemente, venimos escuchando en torno al presidente y en torno a muchas personas que estamos en la función de gobierno", dijo Prada.



"Por ejemplo, hace unos días, escuchamos una acusación que realizaba un parlamentario diciendo que estábamos, con el presidente, yo y otro ministro, organizando un asesinato contra el expresidente Evo Morales; ya realmente se raya en una irracionalidad absoluta", agregó la ministra.



El miércoles, Evo Morales presentó un audio ante los medios de comunicación para denunciar supuestos "negociados familiares" del presidente Arce y su hijo Marcelo Arce.



"Yo cuando hablé con Luis, me dijo: hijo yo ahora no tengo tiempo para ver los detalles porque tengo que enfocarme al tema político, no quiero perder el hilo; (...) entonces me dijo a mí, vos hazte cargo del litio y yo del gas también (...) para ver nuestros planes (...)", se escucha decir en el audio.



Morales dijo que está "totalmente confirmado" que el audio es de una conversación del hijo del presidente con una empresa.



Horas después, Marcelo Arce, mediante una publicación en X (antes Twitter), aseguró "que no existen ni existirán negocios familiares" y exigió a Morales "presentar el caso y las pruebas que dice tener a las entidades judiciales correspondientes".



El hijo del presidente, además, se puso "en completa disposición del Ministerio Público para aclarar cualquier duda".



Pero, "no se puede caer justamente en hacer de las calumnias, de las mentiras, de recurrir a este tipo de cosas, una política constante para buscar crecer políticamente, que creo que es es lo que lamentablemente algunos grupos, algunas personas, tienden a hacer", añadió la ministra Prada.



Por su parte, el expresidente Morales confirmó que en el transcurso de este jueves formalizará su denuncia ante el Ministerio Público por los supuestos "negociados familiares" y pidió que este caso no quede en la impunidad.



"Ojalá que a los que colaboraron para que el pueblo boliviano conozca estos negociados no les pase lo mismo que al testigo protegido que apareció muerto después de denunciar la corrupción en la ABC (Administradora Boliviana de Carreteras)", señaló el exmandatario.