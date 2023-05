Presidencia responde a Evo: "el pueblo es el que juzga, no nos hemos derechizado"

La ministra de la Presidencia, María Nela Prada, afirmó este domingo que el pueblo es el que juzga y que el Gobierno no se ha derechizado, después de que el expresidente y líder del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, insistiera en dicho extremo.

Pero, “el MAS es fruto de las luchas históricas de nuestros antepasados contra las políticas de exterminio de la colonia y la república. El imperialismo no quiere que los indígenas piensen o hablen de hacer política porque así garantizan su sometimiento. Por eso piden ser ‘apolíticos’. Ahora hay una coincidencia entre la derecha peruana y boliviana para procesarnos y defenestrarnos”, agregó Morales.

No obstante, la ministra Prada consideró que los espacios de democracia interna del MAS deben fortalecerse y negó de manera enfática los extremos señalados por el líder del partido en función de Gobierno.

“ No hemos traicionado, ni vamos a traicionar los principios que tenemos como militantes del MAS; vamos a seguir cumpliendo el mandato que nos dio el pueblo boliviano al momento de elegir (al presidente Arce) con más del 55% de los votos”, enfatizó.

“Nosotros con orgullo levantamos nuestros colores azul, blanco y negro de nuestro instrumento político; entonces, no se puede (pretender que) estas repeticiones (…) se conviertan en verdad, no nos hemos derechizado, seguimos cumpliendo con nuestros principios, no vamos a traicionar el mandato del pueblo”, añadió.